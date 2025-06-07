Главы Туркменистана и Ирана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Главы соседних государств высказали в адрес друг друга и братских народов обеих стран поздравления со священным праздником Курбан-байрам.

Как отмечалось, отношения между двумя народами, объединенными общностью истории и культуры, насчитывают несколько тысячелетий. Собеседники подчеркнули, что торгово-экономические и культурные связи между Туркменистаном и Ираном последовательно развиваются. В продолжение темы главы двух государств подтвердили готовность и впредь продолжать работу по укреплению уз дружбы и братства, расширению взаимовыгодного партнерства между Туркменистаном и Ираном.

В завершение беседы президент Сердар Бердымухамедов и президент Масуд Пезешкиан пожелали друг другу крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам обеих стран – мира, благополучия и процветания.

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