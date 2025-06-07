Фестиваль фольклорных танцев прошел в Туркменистане

В национальной туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря прошел международный танцевально-фольклорный фестиваль «Аваза – край дружбы». Помимо хозяев площадки, в нем приняли участие танцевальные коллективы из Ирана, Индии, Таджикистана, Узбекистана. Некоторые из них уже не в первый раз приехали на проводимые в Туркменистане международные культурные мероприятия.

В выступлениях артистов отразилась главная идейная направленность фестиваля – широкое и разностороннее изучение культурного наследия народов мира, развитие дружественных отношений. Зрители получили возможность насладиться великолепным спектаклем, где воедино слились музыкальные традиции народов мира, услышать чарующие звуки старинных инструментов.

В рамках фестиваля его участники обменялись мнениями по поводу исследования фольклора и традиций этнической хореографии. По мнению участников дискуссии, народный танец и музыка, тесно связанные с повседневной жизнью в обрядах и ритуалах, верованиях, семейных торжествах и народных праздниках, несут в себе огромный эмоциональный заряд, выражают богатство и неповторимость национального культурного наследия и объединяют в творческом общении народы мира. Примером тому стал и нынешний международный форум, который имеет огромное значение в обогащении знаний, а также в развитии профессиональных контактов и обмене опытом.

Для зарубежных гостей была организована культурная программа, которая предоставила возможность ознакомиться с национальной туристической зоной «Аваза», совершить прогулку на катере.

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