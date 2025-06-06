|06.06.25 08:50
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В Туркменистане началась уборка зерновых
В стране дан старт зерноуборочной кампании 2025 года. К косовице приступили хлеборобы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов, а чуть позже к ним присоединятся земледельцы Западного и Северного регионов – Балканского и Дашогузского велаятов.
В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Сельскохозяйственные угодья были засеяны высокоурожайными сортами продовольственной пшеницы. В страде-2025 задействованы зерноуборочные комбайны, современная высокопроизводительная техника. Их экипажи составлены из опытных механизаторов.
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