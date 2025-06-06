В Ашхабаде состоялась международная конференция по экологии в энергетике В Ашхабаде во Всемирный день охраны окружающей среды состоялась международная научно-практическая конференция «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов», TESC 2025. Форум объединил представителей государственных ведомств, крупнейших энергетических компаний, международных организаций и академических сообществ. Конференция собрала более 400 делегатов из 26 стран, что свидетельствует о растущем международном интересе к вопросам охраны окружающей среды. В работе TESC 2025 приняли участие руководители национальных и международных нефтегазовых компаний, представители международных организаций, а также крупных финансовых институтов и исследовательских центров. Основной посыл докладчиков сводился к необходимости соблюдения энергетического баланса, неизбежности развития отрасли и острой потребности во внедрении новых технологий, включая искусственный интеллект. © TURKMENISTAN.RU, 2025