Туркменистан избран в члены Экономического и социального совета ООН На 75-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Туркменистан был избран членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2026-2028 годы. ЭКОСОС является главным органом, отвечающим за координацию экономической и социальной деятельности Организации Объединенных Наций и организаций, входящих в систему ООН. ЭКОСОС занимает центральное место в деятельности системы ООН по продвижению всех трех аспектов устойчивого развития — экономического, социального и экологического. ЭКОСОС состоит из 54 государств, избираемых Генеральной Ассамблеей сроком на три года. Ежегодно избираются 18 стран от региональных групп, замещающих страны, срок полномочий которых истек. Туркменистан ранее избирался в члены ЭКОСОС на 2013-2015 и 2019-2021 годы. © TURKMENISTAN.RU, 2025