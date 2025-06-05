Заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Компартии КНР принят в МИД Туркменистана

Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК Компартии Китайской Народной Республики Ху Хэпином.

В ходе встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов эффективно развивающегося двустороннего партнерства, носящего всесторонний стратегический характер. При этом особо отмечена определяющая роль контактов на высшем уровне в активизации двустороннего взаимодействия между двумя странами. Стороны обсудили укрепление межпарламентских и межпартийных связей, а также развитие межрегионального сотрудничества, подчеркнув важность диалога в формате «Центральная Азия – Китай».

Собеседники отметили важную роль торгово-экономического сотрудничества в укреплении дружественного диалога. Также обсуждались вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, в частности, по линии образования, науки, культуры, СМИ и молодежных инициатив.

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