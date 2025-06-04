Президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге

В Туркменистане широко отмечен Всемирный день велосипеда. В Ашхабаде по случаю международного праздника был организован массовый велопробег, в котором принял участие Президент Сердар Бердымухамедов.

Участниками события также стали председатель Меджлиса, члены правительства, руководители министерств и ведомств, городской администрации, общественных организаций и СМИ, а также ректоры вузов. К велопробегу присоединились главы и представители дипломатических миссий международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

Президент дал старт массовому велопробегу, после чего колонна участников проехала от предгорий Копетдага по столичным проспектам и финишировала в центре города.

© TURKMENISTAN.RU, 2025