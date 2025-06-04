|04.06.25 08:25
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Президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге
В Туркменистане широко отмечен Всемирный день велосипеда. В Ашхабаде по случаю международного праздника был организован массовый велопробег, в котором принял участие Президент Сердар Бердымухамедов.
Участниками события также стали председатель Меджлиса, члены правительства, руководители министерств и ведомств, городской администрации, общественных организаций и СМИ, а также ректоры вузов. К велопробегу присоединились главы и представители дипломатических миссий международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.
Президент дал старт массовому велопробегу, после чего колонна участников проехала от предгорий Копетдага по столичным проспектам и финишировала в центре города.
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