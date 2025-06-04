Делегация Туркменистана приняла участие в форуме министров транспорта ОЭС

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев принял участие в 13-м совещании министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В профильном форуме приняли участие министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег, министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Махкамов, министр коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдул Алим Хан, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан.

В ходе совещания основное внимание было уделено развитию эффективной и устойчивой транспортной системы в регионе ОЭС, улучшению логистических связей между Востоком и Западом, расширению мультимодальных маршрутов, а также внедрению цифровых решений в транспортной отрасли. Участники рассмотрели перспективы модернизации международных транспортных коридоров, автоматизации процедур на границах, повышения пропускной способности логистических узлов и внедрения инновационных технологий. Туркменистан подтвердил приверженность развитию взаимовыгодного партнерства в транспортной сфере, подчеркнув свою стратегическую роль как транзитной страны между Европой и Азией.

В рамках совещания были проведены ряд двусторонних встреч. В ходе встречи с министром транспорта Республики Узбекистан представитель Туркменистана обсудил развитие транспортно-логистической инфраструктуры, расширение объемов грузоперевозок, модернизацию пограничных пунктов и перспективы новых совместных маршрутов. В беседе с министром коммуникаций Пакистана были рассмотрены вопросы укрепления партнерства в области транспорта, развития новых логистических направлений и цифровизации перевозок. На переговорах с Генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта обсуждались вопросы подготовки профессиональных водителей и логистических менеджеров, а также укрепление сотрудничества в автомобильной сфере.

Также состоялась встреча с Генеральным секретарем ОЭС, в ходе которой обсуждались ключевые направления развития транспортного сектора, повышение региональной связанности и продвижение международного транзита.

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