В Туркменистане открыт сезон летних каникул

В Туркменистане торжественно стартовал сезон летних каникул для школьников страны. По доброй ежегодной традиции в честь старта летнего отдыха детворы в столице состоялось большое праздничное мероприятие.

В столичном дворце «Мекан» для ребятишек со всей страны, готовящихся отправится в детские оздоровительные центры, был организован яркий и большой праздник. Здесь развернулись выставки детского творчества, юные участники продемонстрировали свои яркие таланты в песнях и танцах. Для главных героев события творческие коллективы страны подготовили красочные концертные номера.

Далее на нарядной территории у дворца состоялась торжественная отправка детей в здравницы, расположенные в живописных уголках страны. Вереницы автобусов с детьми, украшенные разноцветными воздушными шарами и лентами, тронулись в путь навстречу лету, незабываемым и долгожданным веселым каникулам.

В современных детских оздоровительных центрах, расположенных в местечке Гёкдере у подножия Копетдага, национальной туристической зоне «Аваза», а также и в других регионах страны созданы все необходимые условия для того, чтобы дети могли достойно отдохнуть, укрепить свое здоровье, весело и с пользой провести время в сезон летних каникул.

В течение летнего сезона при Министерстве образования Туркменистана будет действовать специальная координационная группа для обеспечения высокоорганизованного проведения летнего отдыха детей и подростков в детских оздоровительных центрах.

На основе рекомендаций, полученных от министерств и общественных организаций, Министерство образования Туркменистана подготовило комплексный план культурно-массовых, развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий для детских здравниц. Их цель – сделать каждый день летних каникул для детей радостным и содержательным.

© TURKMENISTAN.RU, 2025