Президент Туркменистана посетил Монголию

Состоялся государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Монголию по приглашению президента дружественной страны Ухнаагийна Хурэлсуха.

В ходе переговоров на высшем уровне были обсуждены ключевые вопросы сотрудничества двух стран в политическо-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних соглашений и документов, определяющих приоритетные направления развития партнерства двух стран в перспективных сферах взаимодействия.

Важной составной частью пребывания президента Туркменистана на гостеприимной монгольской земле стала его встреча и переговоры с главой национального парламента – председателем Великого государственного хурала Дашзэгвийном Амарбаясгаланом. Спикер монгольского парламента дал высокую оценку миролюбивой и конструктивной внешней политике Туркменистана и выразил уверенность в том, что межпарламентские связи также получат дополнительное развитие на фоне укрепляющегося диалога на высшем уровне.

На полях государственного визита был проведен бизнес-форум, на котором предприниматели двух стран смогли установить прямые контакты и заложить основу долгосрочного сотрудничества в сферах производства продовольствия, сельскохозяйственной продукции, текстиля и трикотажа. Завершилась программа визита большим совместным концертом творческих коллективов двух стран, в котором приняли участие более 80 артистов из Монголии и Туркменистана.

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