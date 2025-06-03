|03.06.25 07:06
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 23 сделки
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 23 сделки на общую сумму свыше 1 миллиона 367 тысяч долларов США.
Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, предприниматели из Турции закупили очищенные хлопчатобумажные отходы.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум, полипропилен и масло базовое, а также портландцемент, пряжу и ткань хлопчатобумажную, отходы текстильного производства. Общая сумма сделок составила более 88 миллионов 437 тысяч манатов.
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