На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 23 сделки На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 23 сделки на общую сумму свыше 1 миллиона 367 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, предприниматели из Турции закупили очищенные хлопчатобумажные отходы. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум, полипропилен и масло базовое, а также портландцемент, пряжу и ткань хлопчатобумажную, отходы текстильного производства. Общая сумма сделок составила более 88 миллионов 437 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025