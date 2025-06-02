Хор Турецкого выступил в Ашхабаде

В туркменской столице, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули прошли выступления знаменитых российских эстрадных коллективов «Хор Турецкого» и «Soprano» под руководством народного артиста России Михаила Турецкого.

Концертная программа была посвящена посвящено 80-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всеми любимые песни зрители пели вместе с исполнителями стоя. Выступления прошли в необычайно теплой атмосфере под бурные овации и при полном аншлаге.

В ходе концерта приглашенный на сцену посол России в Туркменистане Иван Волынкин подчеркнул, что музыка объединяет близких по духу людей, и именно сплоченность помогла нашим героическим предкам вместе одолеть захватчиков и разгромить фашизм. Посещения Туркменистана «Хором Турецкого» и «Сопрано» становятся доброй традицией – год назад музыканты уже гостили в туркменской столице. Российские артисты отдельно отметили красоту и великолепие Ашхабада, выразив признательность туркменскому народу за неизменное гостеприимство.

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