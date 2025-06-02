Триста юных туркменских танцоров символично отметили День защиты детей

В ознаменование Международного дня защиты детей представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане в партнерстве с Министерством культуры страны, Министерством образования, аппаратом омбудсмена и Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии организовали массовое исполнение народного туркменского танца куштдепди силами трехсот юных артистов.

Некогда ритуальный, а ныне самый популярный фольклорный туркменский танец с некоторых пор стал визитной карточкой национальной хореографии. Сохраняя в себе культовое символическое значение коллективного труда на общее благо, он сегодня служит выражением традиционного единства и культурной гордости, мощным посылом мира и доверия.

Коллективная хореографическая композиция, собравшая триста юных танцоров, была продемонстрирована перед культурно-развлекательном центром «Alem» в Ашхабаде. А благодаря национальному телевидению за массовым действом смогли наблюдать все жители Туркменистана.

Как отметил заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Александру Нартеа, куштдепди – это больше, чем танец. Это круг единства, счастья и общей радости – как и мир, который мы хотим создать для детей.

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