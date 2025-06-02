Председатель Сената Исламской Республики Пакистан принят в МИД Туркменистана

В стенах МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Сайедом Юсуфом Реза Гилани, прибывшим с визитом в Ашхабад. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в политико-дипломатической, культурно-гуманитарной, торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Собеседники отметили конструктивный характер многоплановых, проверенных временем туркменско-пакистанских связей и подчеркнули нынешний высокий уровень межгосударственного диалога благодаря политической воле руководства двух стран. Подтверждена важность сотрудничества Туркменистана и Пакистана в рамках международных структур и значимость механизмов межпарламентского взаимодействия.

На встрече были детально обсуждены вопросы, связанные со строительством транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и другие ключевые аспекты двусторонней повестки дня.

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