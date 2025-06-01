«Марафон мира и доверия» прошел в Ашхабаде

В столице Туркменистана успешно прошел «Марафон мира и доверия», организованный представительством Европейского союза в Туркменистане совместно с Государственным комитетом по физической культуре и спорту и городской администрацией Ашхабада в рамках празднования Дня Европы 2025 года. На старт акции вышли 517 человек.

Организаторы предусмотрели три дистанции для участников разных возрастных категорий. Забег на 2 км был организован для подростков до 16 лет в сопровождении взрослых, а дистанции в 5 км и 10 км предназначались для участников старше 16 лет. Для участников была организована необходимая инфраструктура: специальная зона питания для детей, а также точки питья и питания фруктами для бегунов на дистанциях 5 км и 10 км.

Победители и активные участники были награждены призами и памятными подарками. В программе мероприятия также были предусмотрены развлекательные конкурсы и спортивные конкурсы, которые добавили празднику особую атмосферу.

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