Национальный павильон Туркменистана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2025» принял почетных гостей

Посетители и почетные гости туркменского павильона на Всемирной выставке «ЭКСПО-2025» узнали о вкладе Туркменистана в проведение Международного года мира и доверия. Здесь прошла конференция, посвященная этому событию.

В конференции приняли участие представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Посольства Туркменистана в Японии, преподаватели и студенты высших учебных заведений страны (по видеосвязи), а также представители организационного комитета Всемирной выставки «ЭКСПО-2025» и общественных организаций Японии.

В своих выступлениях участники подчеркнули важность мира, доверия и глобального сотрудничества, а также роль постоянного нейтралитета Туркменистана в расширении международных отношений. Посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов отметил усилия Туркменистана по продвижению мирного пути, устойчивого развития и глобального сотрудничества на основе политики постоянного нейтралитета в международной арене.

Представители японской стороны отметили, что мероприятия, проводимые в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2025» в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, являются важной платформой для широкого продвижения политики Туркменистана, направленной на укрепление мира и доверия.

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