Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в саммите «Центральная Азия – Италия»

Состоялся рабочий визит президента Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан для участия в первом саммите в формате «Центральная Азия – Италия». Диалог в подобном формате, открывая возможности для стабильного экономического развития и активизации культурных контактов, служит действенным механизмом для наращивания обоюдовыгодного сотрудничества, укрепления доверия и продвижения общих интересов на глобальном уровне.

В работе саммита, проходившего под председательством президента Республики Казахстан, приняли также участие премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

В своем выступлении на саммите президент Сердар Бердымухамедов, высказав убежденность в том, что нынешняя встреча станет значимым вкладом в активизацию взаимовыгодного партнерства между государствами Центральной Азии и Италией, подтвердил заинтересованность Туркменистана в расширении многопланового сотрудничества в рамках этого перспективного формата и готовность своей страны внести свой вклад в его развитие.

Говоря об экономическом сотрудничестве в рамках формата «Центральная Азия – Италия», Сердар Бердымухамедов среди важных направлений взаимодействия в этой сфере выделил традиционные области – энергетику, транспорт, промышленность, финансовый и частный сектор, а также новые направления, такие как цифровизация, «зеленые» технологии и искусственный интеллект.

В рамках состоявшегося открытого и конструктивного диалога участники саммита обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между государствами Центральной Азии и Италией. Особый акцент был сделан на важности обмена опытом для разработки эффективных решений, призванных содействовать углублению торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, наращиванию отношений по таким направлениям, как энергетика, водные ресурсы, устойчивое сельское хозяйство, здравоохранение и транспортная взаимосвязанность.

В завершение встречи была выражена уверенность, что партнерство в рамках формата «Центральная Азия – Италия» откроет новые возможности для расширения взаимовыгодного шестистороннего взаимодействия. По итогам первого саммита «Центральная Азия - Италия» была принята совместная декларация.

Завершив программу рабочего визита в Республику Казахстан, президент Туркменистана отбыл на родину.

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