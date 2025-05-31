Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Итальянской Республики

Президент Сердар Бердымухамедов, находяcь с рабочим визитом в Казахстане для участия в саммите «Центральная Азия–Италия», встретился с премьер-министром Итальянской Республики Джорджей Мелони.

Тепло приветствовав друг друга, глава государства и руководитель правительства дружественной страны выразили уверенность, что нынешняя встреча будет содействовать дальнейшему развитию туркменско-итальянских отношений. Сделав акцент на значении инициированного итальянской стороной формата «Центральная Азия – Италия» в качестве эффективного механизма установления прочных взаимовыгодных межгосударственных связей, президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана внести вклад в их дальнейшее развитие.

На встрече отмечалось, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество поступательно наращивается в нефтегазовом секторе, в области транспорта и текстильной промышленности, по линии бизнес-структур. Наглядным подтверждением тому служит ежегодный рост взаимного товарооборота. Констатировав наличие больших возможностей для развития партнерства в таких направлениях, как энергетика и химическая индустрия, железнодорожная инфраструктура, экология, сельское и водное хозяйство, глава государства заявил о готовности Туркменистана рассмотреть предложения итальянской стороны. В целях систематизации торгово-экономического сотрудничества президент Сердар Бердымухамедов предложил создать совместный механизм в формате межправительственной комиссии или делового совета. Поддержав предложение главы государства, премьер-министр Джорджа Мелони подтвердила готовность Италии к укреплению партнерства в этом направлении.

В ходе встречи руководитель правительства дружественного государства пригласила главу Туркменистана посетить с визитом Италию в любое удобное для него время. В завершение президент Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони адресовали друг другу пожелания крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народам двух дружественных стран – мира и дальнейшего благополучия.

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