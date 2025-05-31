Президент Туркменистана встретился с президентом Республики Казахстан

Президент Сердар Бердымухамедов, посетив с рабочим визитом Республику Казахстан, встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Поблагодарив за приглашение к участию в первом саммите в формате «Центральная Азия – Италия», а также за оказанное гостеприимство, президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что данная встреча на высшем уровне и принятые в ее рамках решения будут способствовать дальнейшему взаимодействию между странами региона и Италией.

Президенты двух дружественных стран с удовлетворением констатировал высокий уровень двустороннего стратегического сотрудничества на современном этапе. Как отметили собеседники, между Туркменистаном и Казахстаном существует взаимопонимание по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, в частности, по таким вопросам, как поддержание и укрепление всеобщего мира и стабильности, обеспечение устойчивой энергетики и транспорта, использование водных ресурсов, охрана окружающей среды и изменение климата.

В ходе обмена мнениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес, в числе приоритетных направлений сотрудничества были названы торговля, энергетика, транспорт и коммуникации. Отметив положительную динамику во взаимном товарообороте, собеседники констатировали наличие большого потенциала для развития связей в сфере торговли.

В завершение, выразив уверенность, что нынешняя встреча станет новым импульсом для укрепления плодотворного партнерства, президенты Сердар Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев адресовали друг другу и братским народам двух стран наилучшие пожелания.

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