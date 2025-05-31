Марат Хуснуллин возглавил российскую часть межправительственной комиссии РФ и Туркменистана

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назначен председателем российской части Российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале кабинета министров РФ.

Согласно документу, Хуснуллин сменил на этом посту вице-премьера Алексея Оверчука. «Утвердить заместителя председателя правительства Российской Федерации Хуснуллина М. Ш. председателем российской части Российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Оверчука А. Л.», – говорится в распоряжении.

С туркменской стороны комиссию по-прежнему возглавляет заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Последняя встреча сопредседателей межправительственной Туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству прошла в Ашхабаде в октябре 2024 года.

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