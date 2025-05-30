Вновь приостанавливаются авиарейсы между Ашхабадом и Москвой

Авиационная компания «Туркменистан» объявила о том, что с 1 июня 2025 года приостанавливается выполнение рейсов T5701/702 и T5715/716 по маршруту Ашхабад - Москва – Ашхабад. Вместо них авиакомпания «Туркменистан» вводит дополнительные рейсы по направлению Ашхабад – Казань – Ашхабад.

Новое расписание рейсов Ашхабад – Казань – Ашхабад (время указано местное):

Ашхабад – Казань

Вторник, рейс T5733: 11:00 – 12:15

Суббота, рейс T5735: 11:10 – 12:25

Казань – Ашхабад

Вторник, рейс T5734: 13:45 – 18:55

Суббота, рейс T5736: 13:55 – 19:05

Авиакомпания распространила разъяснительную информацию, в которой, в частности, сообщается, что для пассажиров, имеющих авиабилеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, рейс T5701 будет автоматически переоформлен на рейс T5733, а рейс T5715 – на рейс T5735. Со 2 по 14 июня 2025 года для пассажиров этих рейсов будет организован бесплатный наземный трансфер из аэропорта Казани в московский аэропорт Домодедово.

Пассажиры с билетами по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад на период с 15 июня по 25 октября 2025 года имеют автоматическую возможность воспользоваться рейсами по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад. Пассажирам, имеющим билеты на рейсы Ашхабад - Москва с датой вылета с 1 по 14 июня необходимо связаться с агентством, в котором был приобретен билет, для уточнения деталей перелета.

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