Обсуждена подготовка к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

В Ашхабаде в формате видеоконференции состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам Рабаб Фатимой.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана и заместитель генерального секретаря ООН обсудили широкий спектр вопросов организационно-протокольного характера, а также содержательную составляющую третей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Вместе с тем был подробно рассмотрен ход работы по подготовке соответствующих помещений для проведения пленарных заседаний, круглых столов, форумов и других параллельных мероприятий.

На встрече также была подчеркнута высокая значимость данной конференции в контексте реализации Целей устойчивого развития.

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