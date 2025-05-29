В Ашхабаде прошел семинар по взаимодействию госучреждений и СМИ

В стенах Центра ОБСЕ в Ашхабаде состоялся обучающий семинар, направленный на укрепление взаимодействия государственных институтов и средств массовой информации посредством использования новых технологий. В нем приняли участие представители министерств и ведомств страны, а также работки СМИ.

Приглашенные международные эксперты – профессор, старший советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гидо Кель и эксперт по стратегическим коммуникациям Живиле Навицкайте-Бабкин (Литва) поделились опытом, навыками и современной практикой работы пресс-служб государственных учреждений с применением цифровых инструментов.

Новые технологии, используемые пресс-службами госорганов, направлены на грамотное и эффективное взаимодействие с общественностью и СМИ. На семинаре обсуждались создание пресс-релизов, правила публичных выступлений, концепции корпоративной редакции и принципы эффективной коммуникации.

Особо подчеркивалась возрастающая роль мультимодальных коммуникаций, то есть использование разнообразных форматов и каналов передачи информации. Это включает в себя текст, изображения, видео, аудио и интерактивные платформы. Цель такого подхода – обеспечить широкий охват аудитории и эффективное взаимодействие, адаптируя сообщения под ее предпочтения.

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Джон Макгрегор подчеркнул успешность многолетнего сотрудничества с правительством Туркменистана. Он особо отметил значимость этого партнерства в контексте дальнейшего повышения профессиональной квалификации сотрудников пресс-служб и национальных СМИ, что особенно актуально в условиях, когда все государственные учреждения Туркменистана имеют официальные веб-сайты, являющиеся ключевым источником предоставления информации населению страны.

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