На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 14 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана было зарегистрировано 14 сделок на общую сумму 290 миллионов 656 тысяч 400 долларов США.

Представители деловых кругов Сингапура и Афганистана закупили, соответственно, карбамид и хлористый натрий, выработанные на технологических установках ГК «Туркменхимия». Предметом сделок предпринимателей из США и ОАЭ и стали сжиженный газ и нефтяной кокс производства госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из ОАЭ приобрели сатиновую ткань.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, нефтяной дорожный битум, ковры ручной работы, суровую хлопчатобумажную ткань и отходы текстильного производства на сумму свыше 13 миллионов 507 тысяч манатов.

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