Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Китая

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Стороны обсудили вопросы двустороннего стратегического партнерства, в частности, в таких важных сферах, как политико-дипломатическое взаимодействие, экономика, энергетика и ряд других областей.

Была подчеркнута многолетняя взаимная поддержка Туркменистаном и Китаем друг друга в ООН, иных международных структурах и форматах. При этом отмечено, что главным фактором динамичного развития туркменско-китайских отношений является открытый, дружеский и конструктивный диалог, установившийся на высшем государственном уровне. Регулярные встречи руководителей и лидеров Туркменистана и Китая служат прочной основой для наращивания потенциала сотрудничества двух стран по самому широкому спектру направлений.

Министры иностранных дел подчеркнули значимость политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и договорились продолжить регулярные двусторонние контакты по дипломатической линии.

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