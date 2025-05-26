В Туркменистане широко отмечен Праздник туркменского ковра

В Ашхабаде состоялись выставка ковров и ковровых изделий, а также XXV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, приуроченные к Празднику туркменского ковра, ежегодно отмечаемому в последнее воскресенье мая. Торжества, организованные во славу туркменских ковровщиц, предоставили замечательную возможность для популяризации национального наследия, ознакомления широкой общественности с достижениями ковровой отрасли страны.

Праздник туркменского ковра прославляет национальное наследие уникального древнего искусства ковроткачества, созданного туркменским народом на протяжении своей истории. Эти торжества олицетворяют верность духовным заветам и ценностям предков, преемственность самобытных национальных традиций, высокое уважение к труду мастериц-ковровщиц, создающих прославленные на весь мир туркменские ковры. Ковры, являющиеся неотъемлемым атрибутом туркменского быта, признаны памятником культурного достояния в сокровищнице общечеловеческих ценностей. Подтверждением тому стало решение о внесении туркменского национального искусства ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Местом проведения главных торжеств в столице стал Национальный музей туркменского ковра. Здесь развернулась выставка классических и современных оригинальных полотен национального коврового искусства. На прилегающей к музею площади под открытым небом была представлена колоритная картина созидательного творчества труда ковровщиц и преемственности традиций ковроткачества.

В конференц-зале Государственного объединения «Туркменковер» состоялось XXV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. В ходе заседания организации, собравшей представителей туркменских профильных структур, деятелей науки и образования, культуры и искусства, членов мировых научных и деловых кругов, ученых, ценителей ковров из разных стран, прозвучали доклады об истории, сегодняшнем дне и перспективах развития туркменского ковроделия.

В честь Праздника туркменского ковра по всей стране прошли встречи, выставки, научные конференции, творческие конкурсы, концерты и другие мероприятия.

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