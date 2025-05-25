В Пекине прошла встреча заместителей министров иностранных дел Центральной Азии

В Пекине прошла встреча заместителей министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай». Туркменскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. На повестку дня встречи было вынесено обсуждение вопросов подготовки ко второму саммиту глав государств формата «ЦА – Китай», запланированному к проведению в июне текущего года в Астане.

Заместители руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики внесли свои предложения в предварительную повестку дня предстоящего саммита и рассмотрели проекты совместных итоговых документов.

По мнению сторон, проведение очередного саммита станет важным событием, отражающим возрастающую роль формата «ЦА – Китай» как открытого и конструктивного механизма межгосударственного взаимодействия, направленного на обеспечение устойчивого развития, мира и безопасности в регионе.

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