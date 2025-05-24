Состоялся рабочий визит туркменских парламентариев в Китай

В целях развития межпарламентских отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой состоялся рабочий визит туркменской делегации под руководством председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой в КНР.

В рамках визита состоялась встреча с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи. В ходе встречи было подчеркнуто значение принятия ООН по инициативе Туркменистана резолюций «2025 год – Международный год мира и доверия» и «Постоянный нейтралитет Туркменистана», и туркменская сторона выразила благодарность за поддержку Китайской Народной Республикой этой инициативы Туркменистана.

Было отмечено значение совершенствования деятельности групп межпарламентской дружбы, которые будут способствовать развитию межпарламентского сотрудничества между двумя странами, активизации отношений профильных комитетов и проведению встреч и конференций на уровне парламентов. На встрече китайская сторона выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой в таких сферах, как наука и образование, здравоохранение, сельское хозяйство.

Кроме того, в рамках визита состоялась встреча председателя Меджлиса Туркменистана с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хан Чженом. В ходе встречи было отмечено, что народы двух стран связаны историческими корнями, культурной и духовной общностью через древний Великий Шёлковый путь, и что сегодня благодаря усилиям глав государств отношения в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, основанные на взаимном уважении, доверии и равноправии, успешно развиваются и обогащаются новым содержанием.

В ходе переговоров особо подчеркивалась роль сотрудничества двух государств в международной правовой системе для дальнейшего развития широкомасштабных, равноправных и взаимовыгодных отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой. Также было отмечено, что эти отношения способствуют дальнейшему укреплению дружбы и братства между народами, поддержке межгосударственных отношений сотрудничества путём парламентской дипломатии.

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