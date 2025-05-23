Делегация Туркменистана приняла участие в заседании «Термезского диалога»

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял участие в первом заседании «Термезского диалога» по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией под названием «Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания». В работе заседания приняли участие руководители внешнеполитических ведомств, эксперты аналитических и научно-исследовательских центров стран Центральной и Южной Азии, представители финансовых институтов, международных и региональных организаций.

Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы межрегионального взаимодействия между Центральной и Южной Азией, в том числе вопросы укрепления сотрудничества в деле обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития, а также расширения роли частного сектора и финансовых структур в обеспечении экономического роста.

Представитель туркменской делегации в своем выступлении обозначил актуальные вопросы и инициативы по укреплению сотрудничества между странами Центральной и Южной Азии в транспортно-логистической, энергетической, экономической и гуманитарной сферах. В частности, было отмечено, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

Участники «Термезского диалога», выразили убеждение, что договоренности, достигнутые на заседании, способствуют дальнейшему продвижению межрегиональной взаимосвязанности и поддержанию мира, безопасности и стабильности на обширном евразийском континенте.

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