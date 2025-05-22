Туркменская живопись на выставке в Третьяковке

Необычная художественная выставка открылась в российской столице в залах Государственной Третьяковской галереи. Министерство иностранных дел и Министерство культуры РФ инициировали создание экспозиции «Краски мира», в которую вошли полотна, предоставленные зарубежными дипломатическими миссиями, аккредитованными в Москве.

Сто работ от двадцати посольств зарубежных государств из разных регионов мира – Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ – создали удивительно яркую экспозицию, наполненную выразительными оттенками национальных колоритов и способную передать особенности и ключевые тенденции в развитии современного изобразительного искусства разных стран. Свой творческий вклад в коллективные усилия дипломатов-международников внесло и Посольство Туркменистана в Российской Федерации, предложив организатором выставки несколько великолепных образцов национальной туркменской живописи, проникнутых духом фольклора, тонкого народного юмора и колорита Восточных сказок.

Гостей выставки приветствовал на торжественном открытии экспозиции заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Он отметил, что собранная коллекция полотен является пространством для укрепления уважения и взаимопонимания между представителями разных стран через призму искусства, закладывает основу для установления прочных дружественных межгосударственных отношений. Также к гостям выставки обратились заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева.

Церемония открытия экспозиции в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной состоялась в присутствии глав и сотрудников порядка 60 дипломатических миссий, некоторые из которых выступили авторами ряда представленных работ. Зарубежные дипломаты с особой теплотой отзывались о выставке, подчеркивали важность проведения подобного рода мероприятий, которые представляют собой дополнительный канал культурного обмена и расширения гуманитарных связей.

Уникальный в своем роде масштабный проект раскрывает столь важный аспект международного сотрудничества, как культурная дипломатия. Ведь каждая представленная на выставке работа – это не только произведение искусства, но и частица души ее создателя, отражение впечатлений от встречи разных культур и размышление о вечных ценностях.

Произведения туркменских художников – не частые гости на современных художественных выставках российской столицы. И тем приятнее отметить, что взыскательный профессиональный подход экспертов Третьяковской галереи к составлению нынешней экспозиции позволил отобрать для всеобщего обозрения яркие и запоминающиеся работы туркменских авторов – новаторские по художественным формам отражения реальности и глубоко национальные по содержанию. Неслучайно у стендов с образцами современной туркменской живописи подолгу задерживались и знатоки изобразительного искусства, и простые любители оригинального национального колорита.

Комментируя демонстрацию образцов туркменской живописи в составе коллективной международной экспозиции в залах Государственной Третьяковской галереи, глава туркменской дипломатической миссии в России Эсен Айдогдыев отметил, что 2025 год по инициативе Туркменистана объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, что имеет не только политическое, но и большое культурно-историческое значение. Туркменистан рассматривает события года как мощный позитивный импульс в деле сближения и взаимопонимания государств и народов. Пусть сегодняшняя выставка – лишь небольшой эпизод огромной работы по развитию дружественных гуманитарных связей между Туркменистаном и остальным миром, но именно из таких эпизодов складывается общая картина Года мира и доверия, наполненного обогащением неизменных традиций взаимного культурного проникновения, дружбы и симпатии между народами.

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