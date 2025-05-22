Президент Туркменистана принял руководителя Международной федерации тяжелой атлетики

Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммеда Джалуда, находящегося с визитом в Ашхабаде.

Тепло поприветствовав руководителя крупной спортивной организации на древней и гостеприимной туркменской земле, глава государства выразил уверенность, что этот визит даст возможность обсудить важные направления и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Международной федерацией тяжелой атлетики.

Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан придает особое значение развитию физкультуры и спорта. В стране проводится широкомасштабная работа по пропаганде принципов здорового образа жизни, привлечению молодежи к занятиям физической культурой и различными видами спорта. Государством принимаются меры по расширению международного взаимодействия в данной сфере.

Подчеркнув, что созданная в Туркменистане современная спортивная инфраструктура позволяет проводить соревнования мирового уровня и готовить высококлассных спортсменов, руководитель Международной федерации тяжелой атлетики выразил президенту Туркменистана и национальному лидеру туркменского народа глубокую признательность за внимание, уделяемое развитию спорта.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов выразил искреннюю признательность руководителю IWF Мохаммеду Джалуду за большой личный вклад в развитие сотрудничества Туркменистана с Международной федерацией тяжелой атлетики и пожелал ему успехов в работе.

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