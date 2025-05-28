В Ашхабаде обсуждено сотрудничество в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН

В стенах внешнеполитического ведомства Туркменистана в гибридном формате состоялось очередное заседание руководящего комитета по реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций на 2021–2025 годы.

В заседании приняли участие руководители и сотрудники Министерства иностранных дел Туркменистана, руководители и представители ряда министерств и отраслевых ведомств страны, постоянный координатор ООН в Туркменистане, главы и представители структурных подразделений ООН. На повестку дня нынешней встречи были вынесены такие вопросы, как обзор хода реализации текущей рамочной программы, рассмотрение следующего цикла рамочной программы на 2026–2030 годы, а также утверждение страновых программ ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА на период 2026–2030 годы.

На заседании был отмечен высокий уровень установившегося многопланового сотрудничества между Туркменистаном и ООН, выражена уверенность, что только общими усилиями удастся достичь заметных результатов, отвечающих долгосрочным интересам в деле обеспечения устойчивого развития и поступательного прогресса, особо подчеркнута значимость совместной системной работы на базе средне- и долгосрочных планов и программ.

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