Подведены итоги конференции «Белый город Ашхабад»

XXIV международная конференция «Белый город Ашхабад – 2025» стала важной платформой для обсуждения будущего развития туркменской столицы. Участники, включая представителей международных компаний и ведущих экспертов, сосредоточились на внедрении инноваций, развитии инфраструктуры и формировании «умного» и экологически устойчивого города.

Особое внимание на форуме уделялось внедрению передовых технологий в строительную, промышленную и транспортную отрасли, таких как цифровые решения, искусственный интеллект и интернет вещей.

Ашхабад стремится стать образцом «умного» и экологичного мегаполиса. На конференции Министерство строительства и архитектуры Туркменистана представило успешно реализованные проекты, которые уже развивают «чистую» энергетику, внедряют «умные» транспортные системы, экологическую архитектуру и инновационную городскую инфраструктуру. Министерство также продемонстрировало значительные достижения в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры страны.

Немаловажную роль в реализации амбициозных проектов играет государственно-частное партнерство. Оно позволяет снизить финансовую нагрузку на государство и ускорить внедрение инноваций. В ходе конференции обсуждались примеры успешного сотрудничества в строительстве новых автодорог и модернизации городской инфраструктуры.

Конференция «Белый город Ашхабад – 2025» продемонстрировала твердое намерение Туркменистана двигаться вперед, сочетая современные технологии с заботой о будущем и окружающей среде. Совместные усилия государства, бизнеса и образовательных учреждений позволят успешно реализовать концепцию «Белого города Ашхабада», создавая город, где технологии и природа существуют в гармонии.

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