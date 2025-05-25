В туркменской столице прошла XXIV международная многопрофильная выставка «Белый город Ашхабад»

В столичном экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась XXIV международная многопрофильная выставка «Белый город Ашхабад», приуроченная ко Дню города. Смотр собрал около 200 туркменских и зарубежных компаний, демонстрирующих свои достижения в сферах строительства, архитектуры, дизайна и городского планирования.

В экспозиции приняли участие государственные учреждения, частные предприятия и бизнес-структуры, представляющие инновации в области «зеленых» технологий и других направлений, формирующих современный облик Ашхабада. На торжественной церемонии открытия присутствовали члены правительства, руководители министерств и ведомств, дипломатический корпус, представители общественности и СМИ, а также жители и гости Ашхабада.

Выставка наглядно проиллюстрировала результаты государственной градостроительной политики, охватывающей широкий спектр сфер: от строительства и архитектуры до промышленности, транспорта, связи, финансов, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта. Помимо промышленных товаров и изделий прикладного искусства, на выставке представлены крупные «зеленые» инвестиционные проекты по созданию экологичных городских систем, энергосберегающие технологии и проекты сооружений, направленные на сохранение благоприятной городской среды. Значительное место в экспозиции занимают автоматизированные системы управления инженерными коммуникациями.

Параллельно с выставкой в столице Туркменистана прошла и международная конференция «Белый город Ашхабад» с пленарной сессии «Белый город Ашхабад – город будущего и возможностей», посвященной роли столицы как символа устойчивого развития, инноваций и международного диалога в рамках Международного года мира и доверия. Конференция была организована при участии высокопоставленных лиц, представителей международных организаций и крупных компаний.

В работе конференции приняли участие заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Баймырат Аннамаммедов, хяким города Ашхабада Рахым Гандымов, а также глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон С. МакГрегор. К участникам с видеообращениями обратились исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Маринейру Сентено Россбах и заместитель генерального директора ЮНИДО Циюн Цзоу.

Участники обсудили стратегическое развитие Ашхабада как умного и инклюзивного мегаполиса будущего. Особое внимание уделялось внедрению цифровых решений, развитию «зеленой» инфраструктуры, транспортной экосистемы и повышению качества городской среды. В рамках сессии была представлена концепция «Белый город Ашхабад», которая представляет собой синтез архитектурных традиций и инновационных технологий. Были рассмотрены вопросы развития «умного города», включая цифровую инфраструктуру, умные дома, транспорт и общественные сервисы.

Деловую программу конференции дополнили выступления представителей крупного бизнеса, включая президента компании Daewoo Engineering & Construction Ким Бо Хена, председателя совета директоров «Çalık Holding» Ахмета Чалыка и главу «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака. Участники обсудили перспективные инвестиционные проекты в строительстве, инфраструктуре и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Конференция включила в себя проведение трех тематических сессий: «Современное строительство и промышленность: качество, технологии и финансирование», «Роль государственно-частного партнерства в развитии строительства, промышленности и строительства новых автодорог» и «Технологические инновации в модернизации строительного, промышленного и энергетического секторов экономики Туркменистана».

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