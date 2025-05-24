Группа конных игр «Галкыныш» приняла участие в Международном фестивале этноспорта

В Стамбуле прошел VII Международный фестиваль культуры этноспорта, ставший уже всемирно известным мероприятием. Этот значимый международный форум был организован Всемирной конфедерацией этноспорта. В рамках фестиваля были широко представлены национальные культурные коллективы из разных стран, их обычаи, конные игры и традиционные виды спорта.

Здесь достойно выступила делегация Туркменистана, представленная национальной группой конных игр «Галкыныш», которая широко прославляет культуру и искусство туркменского коневодства на международной арене. Артисты из «Галкыныш» продемонстрировали высочайшее мастерство в выполнении трюков на лошадях, представили туркменские национальные костюмы и музыкальные выступления, вызвавшие большой интерес и восхищение у международных гостей фестиваля.

Особое внимание привлекли ахалтекинские скакуны, специально доставленные из Туркменистана. Эти знаменитые лошади, известные своей красотой, выносливостью и уникальными движениями, стали одним из главных символов фестиваля.

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