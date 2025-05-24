Сотрудничество с МВФ обсуждено в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Сердара Мухамметдурдыева с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) под руководством главы миссии МВФ по Туркменистану Анной Роуз Бордон.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Туркменистана с МВФ, в том числе по таким направлениям, как техническая помощь, консультативная поддержка и подготовка кадров. Особое внимание было уделено вопросам надзора за макроэкономическими показателями, обмена статистической информацией и продвижения структурных реформ в контексте устойчивого экономического развития страны.

Представители туркменской стороны выразили благодарность экспертам фонда за методологическую поддержку и практические рекомендации, активно используемые при разработке и реализации экономической политики. Было подчеркнуто, что Туркменистан рассматривает МВФ в качестве важного партнера в проведении реформ, направленных на повышение открытости экономики и углубление интеграции в мировое экономическое пространство.

Стороны также обсудили актуальные вызовы, связанные с глобальной геополитической нестабильностью и ее влиянием на национальные экономики, в том числе внешние риски, перспективы торговли и тарифного регулирования. Особый интерес вызвали вопросы, связанные с процессом вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию, реализацией крупных инфраструктурных проектов, а также совершенствованием механизмов обмена экономической информацией.

Глава миссии МВФ по Туркменистану высоко оценила усилия Туркменистана по обеспечению макроэкономической стабильности, подчеркнув конструктивный характер текущего диалога с туркменской стороной. Особый акцент был сделан на развитии внешнеэкономических связей, обсуждении двусторонних соглашений, а также реализации инфраструктурных проектов.

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