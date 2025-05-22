Помощника Генерального секретаря ООН по делам молодежи приняли в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с помощником генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульерой. В рамках встречи стороны подробно рассмотрели основные направления и перспективы сотрудничества между Туркменистаном с ООН в области молодежной политики, отметили вклад Туркменистана в развитие молодежной дипломатии.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана проинформировал гостя о том, что молодежь страны активно участвует в международных инициативах, включая программы ООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Говоря о важности вовлечения молодежи в процессы достижения Целей устойчивого развития, министр подчеркнул, что молодые послы ЦУР представляют Туркменистан на глобальных площадках, таких как «Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию», демонстрируя вклад страны в достижение глобальной повестки.

Стороны обсудили проект программы «Молодежь, мир и безопасность» на 2025–2027 годы, нацеленной на поддержку молодежи и подростков страны, содействие их представленности на мероприятиях регионального и международного уровня. Было отмечено, что страна намерена продолжить работу по поддержке деятельности учрежденного по инициативе Туркменистана «Диалога молодежи стран Центральной Азии» в целях реализации международной повестки «Молодежь, мир и безопасность».

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