В Туркменистане прошел международный фестиваль «Музыка мира»

Для участия в международном фестивале «Музыка мира» в Ашхабад съехались композиторы, дирижеры, оперные певцы и музыканты из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Франции, Ирана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Международный фестиваль, посвященный девизу 2025 года – «Международный год мира и доверия» и 30-летию государственного нейтралитета, стал составной частью национальной программы культурной дипломатии – важной составляющей конструктивной внешней политики Туркменистана.

На торжественном концерте-открытии фестиваля в выступлениях артистов отразилась главная идейная направленность международного музыкального форума – взаимообогащение культур, дружба и согласие. Концертная программа представила богатое разнообразие оперного искусства, включив редкие образцы вокальных традиций различных оперных школ мира.

В рамках культурной программы для гостей была проведена экскурсия, предоставившая возможность ознакомиться с музейными ценностями и достопримечательностями туркменской столицы. Важной составной частью программы фестиваля стала творческая встреча туркменских и зарубежных деятелей искусств, а также мастер-классы известных иностранных артистов для учащихся музыкальных школ страны.

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