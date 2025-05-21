|21.05.25 07:06
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Архиепископ Феофилакт посетил приходы Туркменистана
Соборной божественной литургией в Никольском храме Ашхабада начался пасхальный визит временно управляющего Патриаршим благочинием приходов Русской православной церкви в Туркменистане архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.
Архипастырь передал священнослужителям и прихожанам пасхальное приветствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поздравление с праздником Светлой Пасхи. Семи клирикам благочиния, которые были удостоены к празднику патриарших и архиерейских богослужебных наград, владыка вручил их на соборной литургии. Затем состоялись собрание духовенства Патриаршего благочиния и пасхальный прием для священнослужителей.
Архиепископ Феофилакт принял участие в закладке Аллеи памяти, организованной посольством Российской Федерации. К 80-летию Великой Победы в столице Туркменистана высадили молодые деревья. Архиерей возгласил вечную память павшим воинам. Кроме того, архипастырь совершил богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Балканабада. В этот храм владыка принес икону апостола Асинкрита, который считается просветителем и небесным покровителем туркменской земли.
В ходе визита владыка также совершил литургии в храмах городов Туркменбаши, Теджена, Ашхабада. Завершился визит пасхальным концертом в Александро-Невском храме Ашхабада.
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