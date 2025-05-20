Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Тегеранском диалоговом форуме

В Иране состоялся Тегеранский диалоговый форум – 2025, организованный Центром политических и международных исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран. В работе форума принял участие заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных Туркменистана дел Рашид Мередов.

Выступая на панельной дискуссии на тему «От Индийского субконтинента до Евразии: транспортные коридоры, геоэкономика и открывающиеся потенциалы», он представил позицию Туркменистана в вопросах развития транспортно-логистической связанности как ключевого фактора устойчивого экономического роста и взаимозависимости регионов. Констатировалось, что реализация континентальных коридоров должна стать основополагающим элементом международного партнерства.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана подробно изложил приоритеты страны в сфере транспортной дипломатии, включая реализацию национальных инфраструктурных проектов, строительство железнодорожных и автомобильных магистралей, модернизацию портовой инфраструктуры на Каспии и участие в региональных транзитных инициативах. Особо была выделена важность развития транспортно-логистических связей с участием Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Ирана.

Вместе с тем речь шла и о значимости энергетического вектора внешнеэкономической стратегии Туркменистана. В этом контексте было сказано об усилиях страны по диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов, включая проект газопровода ТАПИ и расширение экспорта электроэнергии в регион Западной Азии.

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