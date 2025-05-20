Новый аэропорт на западе страны начал принимать регулярные внутренние рейсы Авиакомпания «Туркменистан» запустила регулярные внутренние рейсы через новый международный аэропорт города Балканабада. С 19 мая воздушная гавань начала обслуживать пассажиров из всех регионов страны. Ранее сообщалось, что авиакомпания временно приостановила полеты в самую западную авиагавань страны – международный аэропорт Туркменбаши. Под приостановку попали маршруты Ашхабад – Туркменбаши – Ашхабад, Туркменабад – Туркменбаши – Туркменабад, Мары – Туркменбаши – Мары и Дашогуз – Туркменбаши – Дашогуз. Вместо них теперь запущены альтернативные рейсы с аналогичной структурой маршрутов, с заменой Туркменбаши на Балканабад. Первые пассажиры, воспользовавшиеся услугами воздушной гавани, активно делятся положительными впечатлениями в социальных сетях, отмечая современную инфраструктуру, комфортные условия и высокий уровень обслуживания в новом терминале. © TURKMENISTAN.RU, 2025