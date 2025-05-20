На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 17 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 17 сделок на общую сумму свыше 241 тысячи долларов США. Представители деловых кругов Турции и Афганистана закупили масло базовое, выработанное на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции закупили пряжу хлопчатобумажную. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум и полипропилен, а также ткань и пряжу хлопчатобумажную, отходы текстильного производства, бязь суровую. Общая сумма сделок составила более 53 миллионов манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025