В Туркменистане прошли торжества в честь Дня Конституции и Государственного флага страны

Президент Туркменистана принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Конституции и Государственного флага страны. Глава государства возложил венок к монументу Конституции и к флагштоку с Государственным флагом в столице. Торжественная церемония началась с раннего утра при исполнении Государственного гимна Туркменистана.

В мероприятиях приняли участие председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов. Также присутствовали главы дипломатических миссий и представители международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, почетные старейшины, представители общественности и студенческая молодежь.

«Конституция и Государственный флаг Туркменистана являются символами формировавшейся в течение сотен лет национальной государственности. В них неиссякаемый источник гордости, чести и достоинства народа, воплощение его великих свершений и благоденствия, авторитета на мировой арене», – было отмечено в обращении президента к гражданам страны.

В праздничный день в столице страны, в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» состоялся концерт мастеров искусств. Во всех городах и селах Туркменистана прошли яркие торжества в честь Дня Конституции и Государственного флага.

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