В МИД Туркменистана принята делегация иранских парламентариев

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с иранской делегацией, прибывшей в Ашхабад с визитом во главе с председателем ирано-туркменской межпарламентской группы дружбы Абдолджалалом Ири.

В ходе переговоров, прошедших в дружественной атмосфере, стороны обсудили актуальные направления двустороннего взаимодействия, включая межпарламентские связи, энергетику, транспорт, торговлю, культуру и образование. Участники встречи подчеркнули важность межпарламентских связей. Отмечено, что в этом направлении успешно работает межпарламентская группа дружбы. В этой связи рассмотрены ближайшие мероприятия в данном направлении.

В завершение переговоров стороны заявили о наличии значительного потенциала для наращивания туркменско-иранских отношений, основанных на принципах добрососедства и взаимного уважения.

© TURKMENISTAN.RU, 2025