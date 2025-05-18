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18.05.25 07:48

Живописная выставка в Ашхабаде посвящена Дню Флага и Дню Конституции Туркменистана

В выставочном зале художественных выставок Министерства культуры Туркменистана в честь Дня Государственного флага и Дня Конституции Туркменистана развернута тематическая выставка работ туркменских художников.

Свои работы на суд взыскательной публики представили как признанные матера кисти, так и вчерашние выпускники национальной академии изобразительного искусства. Экспозиция, посвященная Дню Государственного флага и Дню Конституции Туркменистана, открыла цикл выставок на эту тему в музеях и галереях столицы и областных центров.

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