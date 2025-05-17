Завершен рабочий визит Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Татарстан

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил рабочий визит в Республику Татарстан Российской Федерации, где он в качестве почетного гостя принял участие в XVI международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».

На пленарном заседании форума Гурбангулы Бердымухамедов представил видение Туркменистана относительно использования высоких технологий, инноваций и искусственного интеллекта. Выступление Гурбангулы Бердымухамедова вызвало живой интерес участников.

После пленарного заседания состоялась официальная встреча председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в ходе которой стороны обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества, подчеркнув важность уже достигнутых договоренностей и обоюдный интерес к их практической реализации.

Особая атмосфера встречи подчеркивалась ее теплым и неформальным характером: от имени руководства Татарстана был дан прием в честь туркменского гостя, на котором также присутствовал Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. В ходе беседы троих государственных деятелей была выражена уверенность в дальнейшем углублении туркменско-татарстанского взаимодействия в различных сферах.

Программа визита включала не только официальные переговоры, но и культурную составляющую. Национальный лидер туркменского народа и глава Татарстана вместе посетили Театр имени Галиаскара Камала – один из знаковых культурных центров Казани.

Гурбангулы Бердымухамедов уже не в первый раз становится почетным гостем KazanForum. Его участие в форумах 2022 и 2024 годов подтверждает устойчивость партнерского курса Туркменистана, а также подчеркивает интерес к расширению диалога со странами исламского мира.

Рабочий визит Гурбангулы Бердымухамедова в Казань стал важным этапом в развитии туркменско-российского сотрудничества. Участие в KazanForum позволило подтвердить неизменную приверженность Туркменистана курсу на углубление взаимовыгодного партнерства как с Российской Федерацией, так и со странами исламского мира.

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