Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося с рабочим визитом в Республике Татарстан РФ, с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Владимир Путин, отмечая важное значение XVI международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum 2025», выразил искреннюю признательность Гурбангулы Бердымухамедову за участие в этой встрече высокого уровня и, пользуясь случаем, передал теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Сердару Бердымухамедову.

В ходе разговора собеседники с удовлетворением отметили, что отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией, основанные на принципах дружбы, доверия и взаимопонимания, динамично развиваются в различных областях и подчеркнули важность продолжения активного межгосударственного диалога. Двусторонние политико-дипломатические отношения также активно развиваются. Две страны эффективно сотрудничают в рамках региональных и международных организаций.

В этой связи стороны выразили уверенность, что туркменско-российские отношения будут последовательно развиваться и укрепляться на благо народов обеих стран.

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