Делегация Туркменистана приняла участие в XVIII форуме творческой и научной интеллигенции СНГ

Делегация из Туркменистана приняла участие в XVIII форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ «Содружество Независимых Государств: новые горизонты гуманитарного сотрудничества», который прошел в столице Таджикистана – Душанбе.

В своих выступлениях на форуме члены туркменской делегации отдали должное теме внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, направленного на укрепление мира и развитие позитивного сотрудничества со всеми странами, в том числе и с государствами СНГ. В данной связи особое внимание было уделено международному взаимодействию в сфере науки и образования, а также масштабной деятельности Туркменистана в данном направлении.

В рамках визита туркменской делегации в Душанбе в фонд Национальной библиотеки Таджикистана были переданы книги национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

© TURKMENISTAN.RU, 2025