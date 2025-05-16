Австрийские парламентарии познакомились с политической и социально-экономической жизнью Туркменистана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Австрийской Республике Хемра Аманназаров выступил с презентацией в австрийском парламенте в Вене. В своем выступлении он рассказал о политических и социально-экономических событиях в Туркменистане, подчеркнув инициативы и усилия руководства страны по укреплению демократических институтов, продвижению инклюзивного управления и содействию устойчивому экономическому росту.

Особое внимание было уделено развитию регионального сотрудничества, в частности, в рамках партнерства Центральная Азия – Европейский союз. Посол рассказал об активной роли Туркменистана в этом формате, включая успешное проведение министерской встречи ЕС – Центральная Азия, состоявшейся в Ашхабаде 27 марта 2025 года. На встрече была подтверждена общая заинтересованность в расширении диалога, взаимосвязанности и совместных инициатив между регионами.

Мероприятие послужило конструктивной площадкой для обмена мнениями по вопросам региональной взаимосвязанности, укрепления экономических связей и углубления политического партнерства. Австрийские парламентарии поддержали эти идеи и выразили готовность к дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества с Туркменистаном и с другими странами Центральной Азии.

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