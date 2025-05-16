Туркменские госконцерны подписали международные соглашения в нефтегазовой отрасли

В Ашхабаде прошла международная встреча с участием руководителей и представителей национального топливно-энергетического комплекса, специалистов нефтегазовой отрасли и профильных отраслевых ведомств Объединенных Арабских Эмиратов и малайзийской компании «Petronas». Участие во встрече национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова еще больше повысило ее значимость.

В ходе встречи отмечалось, что Туркменистан последовательно развивает международное сотрудничество в нефтегазовой сфере. В этой связи большое значение придается установлению отношений с крупными компаниями и бизнес-структурами по всему миру на основе доверия, взаимного уважения и выгоды. Это важно для развития отраслей и внедрения современных передовых практик в их производственные сегменты. В ходе встречи, которая прошла в деловой атмосфере, акцентировалось внимание на больших возможностях для дальнейшей интенсификации сотрудничества.

По итогам международной встречи были подписаны соглашения между государственным концерном «Туркменнефть», компанией «Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» (Малайзия) и компанией «ADNOC Türkmenistan RSC Limited» (ОАЭ), а также между государственным концерном «Туркменгаз», компанией «Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» (Малайзия) и компанией «ADNOC Türkmenistan RSC Limited» (ОАЭ).

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